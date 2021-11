CB Correio Braziliense

Nos dias 6 e 7 de novembro, o Casapark recebe a Casa Vintage.

A feira reúne objetos de arte, artesanato, objetos colecionáveis, joalheria e relojoaria antigas. Instalada na Praça Central, a Casa Vintage abre no sábado e no domingo, das 11h às 20h. O Casapark fica no SGCV Lote 22, Park Sul - Brasília. Telefone: (61) 3403-5300.