Espetáculo

CB Correio Braziliense

A cia de dança afro-contemporânea Corpus Entre Mundos vai se apresentar no Teatro Sesc Garagem hoje, amanhã e domingo, às 20h. A montagem traz diversas referências a ritmos, danças e elementos culturais afro-diaspóricos. A companhia surgiu em 2013 dentro do circuito acadêmico da Escola e Faculdade Angel Vianna e se apresentou em teatros do Brasil e de Angola, e tem no repertório cinco espetáculos: Entre Mundos, Muhatu, Muxima, Semutsoc e Rareneger. A entrada custa R$ 40, inteira, e R$ 20, meia para idosos, professores e estudantes. Mais informações pelo telefone: (61) 9 9508-4819.