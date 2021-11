CB Correio Braziliense

A Associação Artise de Arte, Cultura e Acessibilidade, com apoio da Emater, da Secretaria de Turismo (Setur) e da Administração de Brasília, promove até amanhã uma feira com 30 produtores de flores e plantas ornamentais. Horário: das 10h às 22h, no Espaço Funarte, ao lado da Torre de TV, no Eixo Monumental. A entrada é gratuita.