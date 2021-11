CB Correio Braziliense

Estão abertas as inscrições para as atividades formativas da 1ª Mostra Samambaia de Cinema que vai apresentar ao público oito curtas-metragens produzidas no Distrito Federal. O evento acontece entre 20 e 24 de novembro e será on-line. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no site: www.mostrasamambaia.com.