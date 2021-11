CB Correio Braziliense

O evento W3 Sul Comedy Lounge — Humor, Gastronomia e Drinks recebe, hoje, os humoristas brasilienses Adriana Nunes (Os Melhores do Mundo), Saulo Pinheiro (Cia de Comédia Se7e Belos) e Valter Nunes (Anfitrião da Noite) em apresentações com duração total de aproximadamente de 90 minutos, se estendendo com performance de Djs e artistas convidados, divulgações em palco, Open MIC e convidados. O evento ocorrerá na Infinu Comunidade Criativa, na CRS 506 Sul. Os ingressos devem ser comprados exclusivamente no site da Sympla.