Aulão pré-Enem

CB Correio Braziliense

O Instituto Santa Marta de Ensino e Pesquisa (ISMEP) estará realizando um aulão presencial gratuito nos dias 20 e 27 de novembro de 8h até as 11h. O aulão contará com conteúdos relevantes para os estudantes na reta final do Enem 2021, durante o evento irão fazer sorteios de brindes e descontos especiais. O aulão irá ocorrer no ISMEP, as inscrições estão sendo feitas gratuitamente no aplicativo Sympla. O evento será uma revisão para a prova que irá ocorrer nos dias 21 e 28. Mais Informações: Instagram @premeddf ou pelo WhatsApp (61) 9 9649-3250.