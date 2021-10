Covardia dentro de casa

CB Correio Braziliense

Um adolescente, 16 anos, foi apreendido, ontem, após agredir a própria mãe em Planaltina. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) do 14° Batalhão recebeu a denúncia de agressão e foi até a casa do jovem. Ao chegar no local, os agentes encontraram sete pés de maconha. A mãe relatou que vinha sofrendo ameaças constantes.

O jovem foi levado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) e responderá pelos atos infracionais análogos aos crimes de porte de substância entorpecentes para consumo pessoal, injúria, ameaça, dano e Lei Maria da Penha. Os casos de violência doméstica no âmbito da Lei Maria da Penha podem ser denunciados por diversos canais do Distrito Federal.

Em outro caso de violência no contexto familiar, uma mulher foi presa em Canindé, no interior do Ceará, suspeita de pagar para alguém matar o companheiro após descobrir que ele mantinha um relacionamento com a própria filha e uma terceira pessoa. A prisão ocorreu na segunda-feira (27/9) e após descoberta do trisal incestuoso, a mulher efetuou pagamento de R$ 3 mil a duas pessoas para que o companheiro fosse morto.

De acordo com Daniel Aragão, delegado responsável pelo caso, a mulher, Maria Aparecida Barroso, de 36 anos, namorava Jaelson Oliveira, de 39. O homem mantinha um segundo relacionamento, envolvendo a própria filha, de 20 anos, e o genro dele. Apesar da morte da filha não ter sido encomendada, ela acabou se ferindo por estar no momento do crime. Pai e filha foram baleados e seguem hospitalizados.

A Polícia Civil informou que algumas horas depois do crime, a Polícia Militar apreendeu Israel de Sousa Silva, de 20 anos, e um adolescente de 17 anos, ambos suspeitos de participar da tentativa de homicídio. Durante investigação foi apreendido um revólver, que teria supostamente sido utilizado no crime.

O delegado afirmou que o namorado da jovem descobriu o relacionamento dela e do pai e decidiu fazer parte. Algum tempo depois o jovem contou o caso para Maria, namorada do então sogro. Durante depoimento, Maria afirmou que depois de descobrir sobre os três tentou separação, mas recebia ameaças de Jaelson.

Após essa situação, Maria ofereceu o dinheiro para que o jovem contratasse os executores do crime, que ocorreu em junho deste ano. As vítimas foram baleados na porta de casa e foram socorridos na região. A delegacia segue aguardando Jaelson receber alta para ouvir o depoimento. A Polícia Civil do Ceará (PCCE) também irá investigar se o relacionamento incestuoso teve início quando a filha ainda era menor de idade. Caso o relacionamento dele com a filha seja comprovado, o homem poderá responder por estupro de vulnerável.