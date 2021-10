Falso dentista flagrado no Gama

CB Correio Braziliense

A equipe de fiscalização do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal (CRO-DF) flagrou um falso dentista, de identidade não revelada, trabalhando em uma clínica odontológica situada no Gama. Para atender os pacientes, o suspeito utilizava o número de registro de outro profissional, o qual a inscrição estava cancelada na capital. A Polícia Civil (PCDF) investiga o caso.

A situação aconteceu na quinta-feira (23/9), após o Setor de Fiscalização do CRO-DF receber uma denúncia, informando sobre a atuação do falso profissional. Durante a abordagem, as equipes descobriram que a clínica funcionava ilegalmente.

Os fiscais recolheram orçamentos de tratamentos odontológicos realizados pelo falso dentista. Também foi registrada a situação insalubre constatada no local. Durante as buscas, foi localizado um bloco de receituário com o nome de uma cirurgiã-dentista. Segundo o CRO-DF, a profissional poderá responder pelo acobertamento do exercício ilegal da odontologia por pessoa não habilitada. A penalidade está prevista no Código de Ética Odontológica.