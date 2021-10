SOF Sul vai receber R$ 52 milhões

CB Correio Braziliense

O Governo do Distrito Federal (GDF) vai investir R$52 milhões em obras de infraestrutura no Setor de Oficinas Sul (SOF Sul), na Região Administrativa do Guará. Foi marcada para 16 de novembro a licitação para contratar a empresa que realizará os serviços de reforma do setor. O objetivo é solucionar problemas de alagamentos, mobilidade e acessibilidade na região.

O investimento previsto envolve obras de drenagem pluvial, incluindo duas lagoas de detenção, pavimentação e sinalização das vias e paisagismo, além da implantação de mobiliário urbano, calçadas e estacionamentos públicos.

Está prevista, também, a implantação de duas praças internas, localizadas entre as quadras 5/6 e 10/11, e a pavimentação da via IA SP1, que liga o SOF Sul à Estrada Parque Taguatinga (EPTG).