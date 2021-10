CB Correio Braziliense

(crédito: Sandro Araujo/Agência Saúde-DF)

Sete mulheres vão ter as aréolas dos seios reconstruídas graças a um mutirão de reconstrução mamária realizado no Hospital Regional de Taguatinga (HRT). A iniciativa faz parte da programação do Outubro Rosa. A técnica utilizada será a micropigmentação, conhecida no setor de estética como maquiagem definitiva.

A técnica para reconstituir as auréolas dos seios envolve o desenho 3D, com o uso de cores adequadas ao tom de pele de cada mulher atendida. Como o procedimento é mais suave que a tatuagem, a cada dois anos é necessário um retoque.

A reconstrução será feita pela enfermeira Keni Costa. Ela fez cursos na área de micropigmentação para atuar especificamente com o público feminino. "Para elas, acabou um ciclo de sofrimento e vem um novo ciclo, em que ela vai voltar a se amar", afirma. A profissional conta que, após o procedimento, uma paciente decidiu ir embora a pé simplesmente para que todos pudessem ver como estava feliz.