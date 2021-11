Campanha estendida após baixa adesão

CB Correio Braziliense

O Ministério da Saúde decidiu prorrogar a campanha de multivacinação em crianças e adolescentes, menores de 15 anos, até 30 de novembro. O objetivo da ação é promover a atualização da Caderneta de Vacinação da Criança e do Adolescente e aumentar a cobertura vacinal da população do o país.

No Distrito Federal, a campanha será retomada na próxima quarta-feira. As vacinas não serão aplicadas durante o feriado prolongado na capital federal — a imunização contra a covid-19, porém, segue normalmente. O DF conta com 111 salas de vacinação de rotina, que oferecem os imunizantes da ação.

A Campanha de Multivacinação é voltada a crianças e adolescentes menores de 15 anos (desde bebês até 14 anos, 11 meses e 29 dias). No DF, segundo a Secretaria de Saúde, a ação alcançou apenas 68,4% do público-alvo, número bem inferior ao esperado, de, pelo menos, 90%.

Vacinas

Em meio à queda da cobertura vacinal do grupo, especialmente durante a pandemia de covid-19, a campanha — que começou em 1º de outubro — conta com a oferta de cerca de 18 imunizantes. Veja a lista completa abaixo.

Em âmbito nacional, nos dados da Campanha de Multivacinação registrados no portal do Ministério da Saúde Localiza SUS até 28 de outubro, constam o total de 3.026.553 milhões de doses aplicadas em todo o país.

Vale lembrar que, do bebê ao idoso, independentemente da faixa etária, há vários tipos de vacinas para prevenção de diversas doenças. A maior parte desses imunizantes é aplicada na infância e faz parte do calendário básico de vacinação preconizado pelo Ministério da Saúde.