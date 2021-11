CONTRA COVID-19

CB Correio Braziliense

(crédito: SES-DF/Divulgação)

A SES-DF divulgou os pontos de vacinação contra a covid-19 que funcionarão no feriado prolongado, hoje e amanhã. A pasta dividiu os locais de acordo com cada público. Os horários de atendimento começam às 8h e seguem até as 17h. Em alguns pontos, a vacinação ocorre durante a noite, das 18h às 22h.

O intervalo entre as duas aplicações da Pfizer/BioNTech no Distrito Federal foi reduzido para oito semanas após determinação do Ministério da Saúde. Pessoas a partir de 12 anos e maiores de 18 anos podem procurar uma unidade de saúde para receber o imunizante.

Atualmente, estão aptos a tomar a dose de reforço (D3) no DF os idosos com 60 anos ou mais; profissionais da saúde que receberam a segunda dose (D2) há, pelo menos, seis meses; e pacientes imunossuprimidos que tenham tomado a segunda dose há, pelo menos, 28 dias.