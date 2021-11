Feriado será com chuva e trovoadas

CB Correio Braziliense

(crédito: Ed Alves/CB)

O Distrito Federal amanheceu nublado e com chuvas isoladas ontem. Os termômetros marcaram mínima de 18°C e a máxima atingiu 28°C ao longo do dia. De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo deve permanecer com essa condição durante a primeira semana de novembro. O DF terá pancadas de chuva e trovoadas durante o feriadão, com possibilidade de rajadas de vento.

A umidade relativa do ar deve ficar entre 45% e 95% ao longo do dia, o que marca as mudanças climáticas da primavera.

Com as mudanças climáticas que o cidadão enfrenta, é preciso ficar atento. Nos casos de destelhamento devido aos ventos fortes, a orientação da Defesa Civil é de permanecer dentro da residência e procurar abrigo, como uma mesa ou cama, para evitar ser atingido por cacos e pedaços de telha.

Em veículos, a dica é não passar por locais alagados. Se o condutor não conseguir ver o meio-fio, que tem em torno de 25 centímetros de altura, o ideal é mudar de rota para não perder o veículo e não arriscar a própria vida. Em casos de alagamento, o motorista deve sair do carro imediatamente.

Quando as chuvas forem acompanhadas de raios, é importante não usar telefone ligados em tomadas e não ficar próximo de canos, janelas e portas metálicas. Para quem estiver na rua quando começar uma chuva, a Defesa Civil faz as seguintes recomendações: não empinar pipas e aeromodelos com fio;não andar a cavalo; não permanecer na água; evitar lugares que ofereçam pouca ou nenhuma proteção contra raios; não permanecer em áreas abertas; não permanecer no alto de morros ou no topo de prédios; não se aproximar de cercas de arame, varais metálicos, linhas elétricas aéreas e trilhos; nunca se abrigar debaixo de árvores isoladas.