Resistência docente

AM Ana Maria Pol

(crédito: Viola Júnior/Esp. CB/D.A Press)

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) deve cortar o ponto dos professores da rede pública de ensino que aderirem à paralisação convocada pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal (Sinpro-DF), prevista para amanhã. O ato foi agendado em protesto contra a volta total das atividades presenciais nas escolas públicas do DF.

Para o sindicato, as instruções para a retomada não apresentam garantia de recurso para que as escolas façam adaptações necessárias. No último sábado (30/10), o órgão alegou, ainda, que os colégios "não dispõem de pessoal suficiente para efetuar o monitoramento indicado pelo governo, que assegura o cumprimento das medidas." A portaria com a medida foi feita conjuntamente pelas Secretarias de Educação e de Saúde e publicada no Diário Oficial do DF na última sexta-feira (29/10).

Samuel Fernandes, diretor do Sinpro-DF informou que a paralisação está mantida. "Não iremos ceder a ameaças do governo. Somos contra o retorno presencial e faremos o ato no dia 3/11, em frente à sede da Secretaria de Educação. O professor nunca deixou de repor nenhum dia letivo de paralisação ou greve. É uma paralisação pela vida, algo que o governo ignora, mas para nós está em primeiro lugar", informou.

O ato de amanhã será em frente à Secretaria de Educação, no Setor Bancário Norte, às 9h. De acordo com o sindicato, os participantes da ação devem fazer uso de máscaras de proteção, guardar o distanciamento social e respeitar os protocolos de segurança contra a covid-19.

Máscaras em locais fechados

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), avalia desobrigar o uso de máscaras faciais mesmo em locais fechados. Segundo o chefe do Executivo local, a discussão deve avançar internamente no GDF ainda em dezembro deste ano.

Questionado sobre uma possível retirada da obrigação, Ibaneis apenas afirmou que não pretende aprovar a medida no próximo mês e apenas discuti-la. Amanhã, o uso do item deixa de ser obrigatório em locais e ambientes abertos. O decreto com as novas regras foi publicado na última semana.

As máscaras são obrigatórias no DF desde abril de 2020, como forma de evitar a disseminação do novo coronavírus. Neste domingo (31/10), a taxa de transmissão do vírus chegou ao menor valor registrado em 2021 — 0,72. O índice mede a reprodução da pandemia e indica que cada 100 pessoas com covid-19 podem infectar, em média, outras 72. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), valores abaixo de 1 apontam um cenário de controle da pandemia.