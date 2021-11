Saudade e reflexão

RM Rafaela Martins

(crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)

Apesar do céu nublado e da temperatura amena, até por volta das 10h, o número de pessoas prestando homenagens aos mortos no Cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul, era pequeno ontem. Sentada no banco que trouxe de casa, em silêncio e com a cabeça baixa, a personal organizer Bianca Nonato, 44 anos, fazia uma prece em homenagem ao pai falecido em 2003, vítima de latrocínio (roubo seguido de morte). Por conta da pandemia do novo coronavírus, Bianca não compareceu ao cemitério em 2020, mas este ano, com os casos de transmissão e morte em queda, o feriado não passou em branco.

"Meu pai era uma pessoa fantástica e eu venho aqui há 19 anos para visitá-lo. Ele era muito brincalhão e nós frequentamos o Campo da Esperança com uma certa frequência. Um dia eu perguntei assim: nossa pai, estamos vindo aqui sempre, e ele disse: pois é minha filha, mas um dia a gente vem pra ficar de vez. E ele realmente veio", relembrou a moça.

Bianca era uma das 500 mil pessoas esperadas nos cemitérios do Distrito Federal ontem. De acordo com a Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) — responsável por coordenar a concessão das unidades cemiteriais —, a expectativa de público representa o dobro do ano passado. Em 2020, houve uma queda brusca impulsionada pela pandemia. Por isso, somente 250 mil pessoas foram aos locais.

A Arquidiocese de Brasília prestou apoio emocional e espiritual às pessoas ao longo do dia. Além das missas, um grupo de seminaristas dos Seminários Redemptoris Mater e Nossa Senhora de Fátima ficaram disponíveis para rezar com as famílias enlutadas.

Os jovens do Movimento Regnum Christi e os membros do Conselho Missionário Diocesano também disponibilizaram o acolhimento. A iniciativa existe há anos, porém, em 2020, não ocorreu devido às restrições da pandemia. A reza pela equipe de religiosos seguirá todas as normas sanitárias vigentes.

No cemitério de Taguatinga, o seminarista Leandro Alves, 21 anos, estava com o grupo da Arquidiocese de Brasília rezando e ajudando as pessoas que precisavam. O futuro padre contou que o objetivo da igreja é levar uma palavra de amor e de jesus para quem necessita.

"Os seminaristas pretendem levar a presença da igreja para as pessoas, somos cerca de 80 cristãos em todos os cemitérios do DF", falou o jovem.