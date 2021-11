GDF investiria R$ 32,8 milhões

CB Correio Braziliense

Com a intenção de trazer o Web Summit para a capital, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), entregou uma carta de intenção para abrigar o evento, o que inclui um investimento de 5 milhões de euros (R$ 32,8 milhões) por parte do Governo do Distrito Federal (GDF). Nesta quarta-feira (3/11), Ibaneis vai se reunir com representantes do evento — que, este ano, ocorre em Lisboa, Portugal.

"Estamos aqui para verificar [o evento], candidatamos o Distrito Federal para ver se conseguimos levar um evento deste tamanho para Brasília. Temos a honra de participar do evento, candidatar nossa cidade e torcemos muito para Brasília receber um evento dessa magnitude", disse Ibaneis Rocha. Oficialmente, segundo os organizadores do Web Summit, Rio de Janeiro e Porto Alegre disputam com o DF, mas São Paulo e Goiás se apresentam também como candidatos.

Em dois dias de Web Summit, Ibaneis e o corpo de secretários do GDF conferiram parte das inovações tecnológicas apresentadas. O evento reúne as principais empresas e iniciativas do ramo.