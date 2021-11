Pronto para receber laje

PM Pedro Marra

(crédito: Pedro Marra/CB/D.A. Press)

Durante vistoria das obras do túnel de Taguatinga, o vice-governador do Distrito Federal, Paco Brito, comentou que a construção — com término previsto para junho de 2022 — vai beneficiar o comércio local e desafogar o trânsito nas regiões próximas. Atualmente, está 53% concluída.

O projeto, iniciado em maio de 2020, está avaliado em R$ 275,7 milhões, terá revitalização da Praça do Relógio e proporcionou isenção do IPTU até 2023 para os comerciantes e moradores da região.

Segundo Paco, com os avanços da obra, todos os ferros foram levados para a outra laje, localizada no meio da construção. "Porque o túnel é em Y nas saídas e no meio vira um túnel único. Então, está tudo providenciado para começar essa laje aqui", disse.