Campanha arrecada materiais escolares

A Casa Azul Felipe Augusto, de Samambaia Sul, anunciou a Campanha Natal dos Sonhos para arrecadar materiais escolares. O espaço busca obter doações para mais de 1,2 mil crianças e adolescentes que vivem nas comunidades onde a atua.

Fundada há mais de 30 anos, a Casa Azul Felipe Augusto é uma Organização da Sociedade Civil, sem fins lucrativos, que atua no combate às desigualdades sociais no Distrito Federal. A instituição promove assistência diariamente e no contraturno escolar, a mais de 2 mil crianças, jovens e famílias do DF, por meio de atividades de incentivo à cultura, tecnologia, educação, formação profissional e ao esporte.

Acesse o site www.casazulfelipeaugusto.org.br para saber como doar na Campanha Natal dos Sonhos. Há como colaborar de duas formas. Uma delas é preparar o kit escolar com os materiais escolares ou contribuir com R$ 85 para que a equipe Casa Azul monte um kit para a doação.

CNPJ: 33.486.911/0001-20

Banco do Brasil

Agência 0452-9 e conta corrente: 238385-3

Banco BRB

Agência: 100 Conta corrente: 016835-0

Chave pix

fazendoadiferenca@casazul.org.br