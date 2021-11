Segunda-feira sem energia

CB Correio Braziliense

Vicente Pires e São Sebastiao receberão, hoje, obra de ampliação e melhoria na rede elétrica. Para que o serviço seja realizado em segurança, será preciso interromper o fornecimento de energia das 8h30 às 13h, afetando as chácaras 1, 191 e 192 em Vicente Pires. Já na outra RA, o horário será de 9h30 às 14h30, no Morro da Cruz, nas chácaras 19, 21 e 23.

Também nesta segunda-feira (8), alguns endereços do Gama ficarão sem energia por tempo determinado. Das 9h às 13h30, o desligamento será nas chácaras 2, 3, 6, 31, 44 a 75 e 162, além da Fazenda Bonsucesso, no Núcleo Rural Ponte Alta e nas chácaras 1 a 3, Santa Tereza, Regis e condomínios Residencial Victória, João de Barro e Solar do Horizonte.