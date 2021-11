SALVA DE PALMAS NA DESPEDIDA

CB Correio Braziliense

(crédito: Júlia Eleutério/CB/D.A Press)

Familiares e amigos de Tarciso Pessoa Viana, 37 anos, copiloto do avião que caiu com a cantora Marília Mendonça na última sexta-feira (5), em Caratinga, Minas Gerais, prestaram as últimas homenagens. Tarciso foi sepultado na manhã de ontem, no Cemitério Campo da Esperança, em Taguatinga.

Centenas de pessoas estiveram presentes na cerimônia de despedida. Durante o cortejo, as pessoas levaram balões brancos. No momento do sepultamento, às 11h30, Tarciso foi homenageado com salva de palmas. Sob forte comoção, os balões foram soltos no final da cerimônia fúnebre.

Tarciso morava em Samambaia e deixou dois filhos, de 5 e 21 anos, além da esposa grávida de 7 meses. "Ele amava todo mundo, cuidava tão bem da esposa e dos filhos", recordou a irmã do copiloto, Nádia Viana. "Meu irmão era muito alegre, muito temente a Deus. Ele queria essa profissão e Deus deu a glória. Eu tenho certeza que ele morreu fazendo o que queria e ele tentou salvar todos", ressalta.

De acordo com Nádia, Tarciso ficou orgulhoso quando descobriu que seria copiloto no voo da cantora Marília Mendonça. Fã da cantora, a irmã disse que chegou a pedir, inclusive, que ele enviasse foto da artista. "Nós temos um grupo só dos irmãos e ele mandou mensagem falando que ia levar a Marília Mendonça, ele estava muito feliz", recorda.

Emocionado, o estudante de aviação Pedro Viana, 21, filho de Tarciso se emocionou ao lembrar do momento em que comemorou com o pai o recebimento do diploma de aviação. "Ele estava muito feliz, animado, gritamos muito", lembra. Para Pedro, o pai foi, e sempre será, o melhor amigo.

Último adeus

Sob forte comoção, Geraldo Medeiros Júnior, o piloto do avião que caiu com a cantora Marilia Mendonça na última sexta-feira (5), em Caratinga, Minas Gerais, também foi enterrado na manhã de ontem. O corpo foi outro que chegou a Brasília durante a madrugada.