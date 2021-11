Abertura em duas horas

CB Correio Braziliense

A Junta Comercial, Industrial e de Serviços do Distrito Federal automatizou os procedimentos, os investimentos em sistemas digitais e a iminente chegada do Balcão Único, assim conseguiu viabilizar a abertura de uma empresa em duas horas.

Até o fim de novembro, o GDF espera implementar o programa Balcão Único, iniciativa do Governo Federal criada para simplificar a abertura de empresas, sem necessidade de percorrer vários órgãos públicos. Mais um reforço para a desburocratização do processo, que já havia contado com o investimento de R$ 19 milhões no sistema digital no ano passado.

"Um processo de abertura mais ágil para empresas incentiva o setor e fortalece a economia", avalia o consultor da Fibra-DF, Antônio Carlos Navarro.

Entenda como fazer: jucis.df.gov.br/passo-a-passo-texto/.