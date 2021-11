Alerta aos não vacinados

CB Correio Braziliense

Um novo balanço realizado pela Secretaria de Saúde aponta que a maioria das internações e óbitos ocorridos nos hospitais de campanha do Distrito Federal é de pessoas não vacinadas contra a covid-19. Desta vez, o monitoramento foi feito com todos os pacientes que deram entrada no Hospital de Campanha do Gama desde o início de seu funcionamento, em 7 de maio de 2021.

Das 716 pessoas internadas na unidade, somente 150 vacinaram-se contra a covid-19, o que representa apenas 20,9%, contra 79,1% de não vacinados. Contabilizando o número de óbitos, foram registrados 281. Das pessoas que vieram a óbito, somente 58 haviam se vacinado com, pelo menos, uma dose; as outras 223 não tinham tomado a vacina.

"A vacina é a principal estratégia par", explica Fabiano dos Anjos, diretor da Saúde.