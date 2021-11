Servidora recebe alta

CB Correio Braziliense

A servidora pública Tatiana Thelecildes Fernandes Machado Matsunaga, 40 anos, atropelada propositalmente pelo advogado Paulo Ricardo Moraes Milhomem, 37, em 25 de agosto deste ano, recebeu alta, nesse fim de semana, do hospital particular em que estava internada. Segundo o advogado da família, Frederico do Valle Abreu, ela segue desacordada e está sob cuidados de Home Care (cuidados em domicílio).

Tatiana saiu do hospital para reduzir o risco de infecções hospitalares. Tatiana foi em regime de home care para casa, mas o estado de saúde ainda é grave. Saiu para não correr o risco de novas infecções. Montaram basicamente uma unidade de tratamento intensiva (UTI) na casa dela. Também rezamos para dar certo", garante.

Em 25 de agosto, o advogado Paulo Ricardo a perseguiu até em casa e a atropelou.