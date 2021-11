VAGAS DE TRABALHO EM DIVERSAS ÁREAS

CB Correio Braziliense

A oferta de vagas para açougueiros continua em crescimento na tabela de vagas das agências do trabalhador. Neste início de semana, 44 profissionais para atuarem na área poderão ser contratados. A maioria pede quem tenha experiência e o grau de escolaridade exigido é o fundamental. Os salários oferecidos podem chegar a R$ 2 mil, mais benefícios.

Oitenta oportunidades são para auxiliares de cozinha (20), de linha de produção (55) - sendo uma delas exclusiva para pessoa com deficiência -, de marceneiro (4) e de saúde bucal (1). As remunerações são de R$ 1,2 mil a R$ 1,6 mil, mais benefícios. Outras 15 são para ajudantes de fundidor, de motorista e de serralheiro, com salários de R$ 1,1 mil a R$ 1,3 mil, mais benefícios.

Entre as profissões com mais vagas está a de corretor de imóveis (20), com remuneração de R$ 1,1 mil, mais benefícios. Com a mesma quantidade de oportunidades, auxiliares de cozinha poderão receber, mensalmente, R$ 1.280, mais benefícios.

Ao todo, são 290 vagas para esta segunda-feira (8). Quem quiser concorrer a qualquer uma delas deve procurar uma das 14 agências do trabalhador, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, ou cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil.

Mesmo que o candidato não se encaixe em um dos perfis das vagas disponibilizadas no dia, o sistema poderá cruzar informações e encontrar uma oportunidade de acordo com as especificações do currículo.

Empreendedores



Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria.

A Secretaria de Trabalho também disponibiliza o número de telefone para atendimento em caso de dúvidas referentes a qualquer um dos serviços prestados pela pasta, responsável pelas agências do trabalhador: (61) 99209-1135.