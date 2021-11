CB Correio Braziliense

(crédito: Rodrigo Nunes/Esp. CB/D.A Press)

Morreu, ontem, o pioneiro de Brazlândia, Vilmar Rodrigues Abadia, conhecido como "Neguinho da Galinha Caipira". Dono do Restaurante do Neguinho, localizado na quadra 7 do Setor Tradicional da região administrativa, Vilmar deixa, aos 67 anos, a esposa, três filhos e os netos.

A notícia foi divulgada pelo restaurante e lamentada por centenas de clientes e amigos de neguinho. "É com muito pesar que viemos comunicar o falecimento do nosso querido amigo Neguinho, que infelizmente, no dia de hoje, nos deixou, com muita tristeza. Com certeza sentiremos sua falta. Abraço de toda equipe do restaurante do Neguinho", informou a empresa, através das redes sociais.