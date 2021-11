Pegue o guarda-chuva! DF terá segunda-feira com pancadas de chuva isoladas

RN Renata Nagashima

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Os brasilienses devem esperar por mais chuvas durante a semana. Com umidade relativa do ar entre 90% e 55%, nesta segunda-feira (8/11), o Distrito Federal terá um dia com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas a partir da tarde. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura fica de 19ºC a 27ºC. Às 7h, a menor temperatura registrada até o momento foi de 18ºC, no Gama.

De acordo com a meteorologista do Inmet, Andrea Ramos, o dia não será de céu aberto, e o clima não deve mudar muito nos próximos dias. "Esse padrão vai ser mantido ao longo da semana. Na quarta, há uma melhorada, mas ainda assim fica condicionado a pancadas de chuva durante a noite”, afirma.

Desde domingo (7/11), o Inmet emite alertas amarelos de chuvas intensas, com perigo potencial, válido até as 10h desta segunda. O comunicado diz que "a chuva ficará entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas", assegura o instituto.

Em outubro, com volume de chuva médio de 159,8mm, somente Águas Emendadas passou o índice esperado neste ano, indo a 191,2mm, 45,7% a mais do que em 2020, que foi de 131,2mm. Em Brazlândia, caiu 155,8mm de chuva, um pouco maior do que no ano passado — 51,2% a mais — quando foi de 103mm.