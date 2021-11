Estado de emergência

EH Edis Henrique Peres

Desde 1º de novembro, o Hospital de Base do Distrito Federal (HB) remarcou cirurgias eletivas devido à falta de insumos básicos como medicamentos, relaxantes musculares e itens para esterilização dos equipamentos cirúrgicos. De acordo com o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF), entre 1º e 5 de novembro, 23 procedimentos foram suspensos.

Em 22 de outubro, o Sindicato dos Enfermeiros do DF (SindEnfermeiro-DF) visitou o HB para monitorar as denúncias de falta de medicamentos. Na ocasião, a diretora do sindicato, Ursula Nepomoceno, contou com a presença do deputado distrital Fábio Félix (PSol), da presidente do Conselho de Saúde do DF, Jeovânia Rodrigues, e da representante da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa do DF (CLDF), Perla Ribeiro, além de outros profissionais.

O grupo visitou a farmácia do Hospital, a unidade de tratamento intensivo (UTI) e o Centro de Materiais de Esterilização (CME). A Ação Conjunta encontrou falta de medicamentos para sedação, baixo estoque de medicamentos utilizados na rotina diária do hospital e déficit de farmacêuticos e de técnicos de farmácia.

De acordo com a presidente do SindEnfermeiro, Dayse Amarílio, a situação é preocupante. "Os recursos humanos de enfermagem estão em um número muito ruim, tanto para enfermeiros como para técnicos em enfermagem. Faltam desde insumos básicos até antibióticos e sedativos", conta.

Ela destaca que os medicamentos são extremamente necessários para os pacientes graves. "O perfil da UTI do Hospital de Base é exclusivo da instituição. Não tem como transferir os pacientes de lá, por exemplo. É preciso que esses insumos em falta cheguem o mais breve possível", reforça.

Presidente do Sindicato dos Médicos do DF (SindMédico-DF), Gutemberg Fialho esclarece que o problema já deixou de ser algo pontual. "A realidade é que a situação é precária, e já é uma situação crônica. Há pacientes internados há vários dias, sem fazer cirurgia no tempo ideal. Alguns, da ala da ortopedia, podem ficar com sequelas porque não realizaram o procedimento no tempo correto", alerta.

O presidente do SindMédico destaca que o modelo de gestão atual, onde o Iges é responsável pelo Hospital de Base, não funciona, e que o Instituto deveria ser incorporado novamente à Secretaria de Saúde. "Não sei a quem interessa esse modelo de gestão do Hospital, mas à população e aos pacientes não é. Eles estão sendo prejudicados", defende.

IgesDF examina contratos

Em nota, o Iges explicou que montou uma força-tarefa para examinar todos os contratos em vigor com os fornecedores. "Essa ação deve-se à necessidade de identificar e corrigir eventuais irregularidades para que, num futuro muito próximo, seja plenamente normalizado o abastecimento de medicamentos e outros insumos nas unidades administradas pelo IgesDF", afirma.

O texto garante que foram suspensas "apenas 23 cirurgias", e que nesse mesmo período o Hospital de Base continuou realizando procedimentos em 12 especialidades, em "cirurgia cardíaca, vascular, geral, oncológica, em regime de urgência/emergência, mastologia, neurocirurgia, otorrinolaringologia, oftalmologia, ortopedia, proctologia e urologia", afirma.

"Tão logo sejam normalizados os estoques dos insumos que estão temporariamente em falta, as cirurgias eletivas suspensas serão priorizadas e realizadas", finaliza.