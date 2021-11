Chuvas exigem mais atenção dos motoristas

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

No período de chuvas, os motoristas devem redobrar a atenção e o cuidado ao dirigir pelas vias do Distrito Federal. De acordo com o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran), é fundamental que os condutores fiquem atentos a orientações importantes quando estiverem nas ruas, como reduzir a velocidade, aumentar a distância entre o seu veículo e o veículo da frente e, para evitar o embaçamento do para-brisa do veículo, usar o ar-condicionado ou abrir um pouco os vidros.

Ao avistar poças, o Detran-DF recomenda que os motoristas mantenham uma aceleração contínua em primeira marcha ao atravessá-las. Quando lidar com vias muito alagadas, não é recomendado tentar prosseguir, sendo melhor esperar e deixar o nível da água baixar para passar. Também é importante manter o farol baixo para, desta forma, o veículo ficar mais visível. Fazer o uso das setas do veículo, mesmo se não estiver chovendo é considerado imprescindível pelos técnicos do departamento.

Durante chuvas fortes, os equipamentos semafóricos podem sofrer algum tipo de pane no funcionamento, principalmente quando há queda de energia na região. O Detran está sempre monitorando os equipamentos, mas orienta que a população informe sobre os semáforos que apresentam problemas também. Para isso, basta ligar para o telefone 154.

Orientações do Detran

‡ Faça revisão dos pneus, freios, limpadores e faróis do veículo

‡ Mantenha os pneus calibrados e evite frear quando cair em um buraco para diminuir o efeito do impacto

‡ Para ter melhor visibilidade, use o ar-condicionado e o desembaçador elétrico traseiro ou abra um pouco os vidros, deixando o ar circular pelo carro

‡ Reduza a velocidade e mantenha maior distância do veículo à frente

‡ Se houver pouca visibilidade em função de chuva ou neblina, pare e espere as condições do tempo melhorarem, caso possa fazer isso com segurança

‡ Evite freadas ou mudanças bruscas, pois o acúmulo de água na pista pode provocar a aquaplanagem, que é quando os pneus perdem o contato com o asfalto

‡ Utilize sempre a luz de seta para indicar mudança de direção

‡ Em caso de enchente, abandone o veículo se o nível de água atingir o batente do carro, que pode começar a boiar.