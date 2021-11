Morre o padre João Baptista

CS Carlos Silva*

(crédito: Reprodução/Facebook/Paróquia São José)

A comunidade da Paróquia São José, de Taguatinga Norte, perdeu, ontem, o padre João Baptista, aos 92 anos. O religioso sofria de algumas doenças, como pressão alta e princípio de diabetes, e faleceu por volta das 11h45, de causas naturais, segundo verificação de óbito feita no Hospital Regional de Ceilândia, para onde o padre foi transferido.

Hoje, será realizada uma missa presidida pelo arcebispo de Brasília, Dom Paulo Cezar Costa, na igreja, às 12h. Às 14h, o corpo segue pera sepultamento, no cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul.

Nascido em Catalão (GO), o padre exercia o ministério desde novembro de 1954, quando foi ordenado sacerdote pelo arcebispo Dom Luz do Amaral Mousinho. Era Frei Agostiniano com formação em Franca (SP) e Ribeirão Preto (SP) e foi parte da Paróquia São José por 32 anos, além de ter passado pelas paróquias Santa Teresinha e São Sebastião, também em Taguatinga Norte, e Santa Rita de Cássia, na L2 Sul.