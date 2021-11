Vigilantes em greve

PM Pedro Marra

O Sindicato dos Vigilantes do Distrito Federal (Sindesv-DF) começou, ontem, uma greve por falta de pagamento deste mês desde o quinto dia útil a 2,7 mil funcionários. Os trabalhadores são terceirizados das empresas Aval, Ipanema, Brasília e Visan. Elas são responsáveis por prestar serviços à Secretaria de Saúde (SES-DF).

"Chega dessas empresas atrasarem os salários constantemente", protesta o presidente do Sindesv-DF, Paulo Quadros. A manifestação afeta cerca de 13 hospitais públicos da capital federal.

O diretor do sindicato, Gilmar Rodrigues, adiantou que enviaram, ontem, um ofício às Secretarias de Saúde e de Fazenda do DF com aviso sobre a greve. "Temos mais de 70% dos vigilantes em paralisação. Mas tem uns postos que não dá para deixar sem vigilantes, como as maternidades, postos com distribuição de vacinas, de psiquiatria. Tem hospital com 25 vigilantes no plantão, em que há de três e quatro postos que deixamos lá", explica o sindicalista.

Gilmar informa que 102 vigilantes do Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) receberam o pagamento integral adiantado, na última sexta-feira (5/11). "É as empresas agirem com responsabilidade, sabem que têm que pagar no dia e atrasam. Os trabalhadores só vão voltar aos postos de trabalho quando receberem o trabalho, o dinheiro estiver na conta e os dias de trabalho abonados", avisa o diretor do Sindesv-DF.

Em nota enviada à reportagem, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) informa que realiza "todos os trâmites necessários para regularizar o pagamento das empresas de vigilância, evitando o desdobramento da greve anunciada e maiores danos à população do Distrito Federal".

A pasta esclarece que, na terça-feira, a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) aprovou a suplementação ao orçamento para pagamento dos serviços de vigilância. "O repasse às empresas será feito assim que os recursos chegarem ao Fundo de Saúde", diz a SES, sem explicar o motivo do atraso.

Dia D da vacinação

O Governo do Distrito Federal (GDF) definiu uma data para o Dia D da vacinação. A ação será em 20 de novembro e vai contar com carros de som e saída das equipes de saúde dos postos para aplicar a vacina contra a covid-19 na população. O público-alvo será composto por pessoas que ainda não receberam a primeira dose dos imunizantes.

o Dia D era estudado pelo GDF a fim de realizar uma busca ativa dos não-vacinados. A meta é chegar às mais de 200 mil pessoas que ainda não iniciaram o ciclo vacinal na capital. No dia, aqueles que desejarem receber a segunda ou a terceira dose poderão se dirigir aos postos de saúde. A ação será voltada para a aplicação de D1 para pessoas maiores de 18 anos.

Em novo recorde consecutivo, a queda na taxa de transmissão da covid-19 atingiu, ontem, 0,69 no Distrito Federal, o menor valor do ano. Até então, o índice mais baixo havia sido registrado nessa terça-feira (9/11) — 0,7 — e o indicativo está em queda no DF desde 8 de outubro. O resultado do dia aponta que cada 100 pacientes com a doença podem infectar, em média, outras 69 pessoas.

A Secretaria de Saúde confirmou mais 10 mortes por covid-19, das quais uma ocorreu ontem. Seis pessoas faleceram entre segunda (8/11) e terça-feira (9/11), e o restante das vítimas morreram entre 10 de agosto e 24 de setembro.