Novos prazos para documentos

CB Correio Braziliense

(crédito: Antonio Cunha/CB/D.A Press)

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) definiu novos prazos para que donos de veículos renovem a documentação no Distrito Federal. As datas foram publicadas no Diário Oficial da União (DODF) de terça-feira (9/11). Os limites foram alterados por causa da pandemia da covid-19 e as novas datas dizem respeito a veículos já registrados, ou que venham a ser registrados no Departamento de Trânsito (Detran), e às multas por infrações.

De acordo com a norma, "para fins de fiscalização, ficam restabelecidos os prazos para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação de transferência de propriedade de veículo adquirido a partir de 17 de novembro de 2021, para registro e licenciamento de veículos novos adquiridos a partir de 17 de novembro de 2021 e para Carteira Nacional de Habilitação (CNH) a vencer a partir de 1º de janeiro de 2022".

As regras se aplicam ainda à Permissão para Dirigir (PPD), à Autorização para Conduzir Ciclomotor (ACC) e aos certificados de cursos especializados. Para as Notificações de Autuação já expedidas, as datas finais de apresentação de defesa prévia e de indicação do condutor infrator previstas para o período de 1º de março de 2021 até 16 de novembro de 2021 estão prorrogadas para 31 de dezembro de 2021.

O mesmo vale para apresentação de recurso às Notificações de Penalidade e às notificações em processos de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação já expedidas. A transferência de propriedade de veículo adquirido entre 29 de janeiro de 2021 e 16 de novembro de 2021 deve ser efetuada até 31 de dezembro de 2021. O prazo se estende para o registro e licenciamento de veículo novo adquirido entre 12 de fevereiro de 2021 e 16 de novembro de 2021.