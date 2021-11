Evite a black fraude

CB Correio Braziliense

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Para orientar consumidores durante a Black Friday, marcada, neste ano, para 26 de novembro, o Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-DF) intensifica as ações de fiscalização e fornece dicas de segurança aos clientes que costumam comprar produtos durante a data.

Entre as ações programadas para 26 de novembro, fiscais do Procon vão realizar uma blitz eletrônica, monitorando os maiores portais de e-commerce do país para verificar cumprimento das ofertas, questões relacionadas à publicidade e ao preço e atendimento ao consumidor.

Segundo o órgão, equipes também vão intensificar a fiscalização nas lojas físicas do Distrito Federal, cobrindo os principais centros comerciais. O Procon destaca o cuidado com a tentação da "oportunidade única". O comércio, eventualmente, realiza liquidações, principalmente após as festas de fim de ano. Assim, se o consumidor não puder gastar durante a Black Friday, haverá outras oportunidades.

O importante é se planejar na hora da compra, evitando agir por impulso e gastar mais do que pode. Com dinheiro em mãos, vale pechinchar descontos ainda maiores para pagamento à vista. Para não se endividar, a dica é fazer uma lista de produtos que pretende comprar.

O Procon orienta que o consumidor que se sentir lesado ou tiver problema relacionado a compras durante a Black Friday, como descumprimento da oferta, publicidade enganosa, atraso na entrega, dentre outros, registre queixa presencialmente em um dos postos de atendimento do órgão ou à distância pelo e-mail 151@procon.df.gov.br.

É comum que empresas subam o valor de produtos na véspera da Black Friday para, depois, baixar o preço, simulando desconto. Isso é publicidade enganosa, o que é proibido por lei, e a loja pode ser penalizada. Por isso, pesquise muito e acompanhe o histórico de preços nas lojas físicas e virtuais dos produtos que pretende comprar.

Entre os problemas mais comuns relatados na Black Friday estão as situações em que o consumidor finaliza uma compra on-line e, depois, o pedido é cancelado. Também ocorre de o lojista anunciar um produto com preço menor e, depois que o consumidor inclui o item no carrinho de compras, o valor é encarecido. A dica para evitar esse tipo de situação também inclui guardar anúncios, e-mails, salvar as telas com as ofertas e confirmações das transações.