Ex-mulher denuncia procurado por estupro

CB Correio Braziliense

Um homem de 49 anos foi preso por ser suspeito de estuprar uma mulher de 23 anos em junho deste ano em Ceilândia no Distrito Federal.

A prisão foi feita na noite de sexta-feira, após a ex-mulher dele avisar à polícia que ele havia voltado para casa depois de muito tempo foragido. Durante a ação policial, o homem tentou se esquivar apresentando um nome falso. Porém, ele foi levado à Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher 2 (Deam).

O estupro pelo qual o homem era procurado ocorreu em junho, por volta de 2h da madrugada. Na época, a vítima caminhava pela Avenida Hélio Prates, próximo ao Hotel Brisa, quando foi abordada pelo indivíduo, desconhecido, que conduzia uma Kombi, e lhe ofereceu carona. Ela tinha como destino a casa de um amigo em Ceilândia. Após alguns minutos de conversa, a vítima aceitou a oferta e entrou no carro. Durante o trajeto, a mulher percebeu que o homem se desviou do caminho. Ao questioná-lo, ele ficou nervoso e entrou numa estrada de terra próximo da rua que passavam.

Nesse momento, o acusado estacionou o carro, se apoderou de uma tesoura grande de jardinagem e ameaçou a vítima, exigindo que ela praticasse sexo oral nele e ficasse calada, senão iria matá-la. Durante o ato ele arrancou as roupas da mulher, que ficou nua. Após as agressões e sob constante ameaça, a vítima conseguiu saltar pela janela do carro.

Quando viu que ela estava fugindo, o homem a atingiu na perna com a tesoura. A vítima, mesmo lesionada e nua, conseguiu correr e pedir ajuda em uma residência próxima, onde foi socorrida.