Julgamento começa na terça-feira

(crédito: Arquivo pessoal)

O julgamento de cinco pessoas acusadas de matar a transexual Ágatha Lios, na época com 23 anos, em janeiro de 2017, dentro do Centro de Distribuição dos Correios, começa na terça-feira.

De acordo com denúncia do MPDFT, o crime aconteceu devido a uma disputa de ponto de prostituição. O crime foi enquadrado como homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, cruel e com emprego de meios que dificultaram a defesa da vítima.

As investigações apontam que quatro dos acusados teriam golpeado com faca e facão a vítima, causando os ferimentos que a mataram. Veja quem será levado ao júri popular: Greyson Laudelino Pessoa: nome social Bruna Alencar, denunciada por homicídio; Daniel Ferreira Gonçalves: nome social Carolina Andrade ou Carol, denunciada por homicídio qualificado e roubo; Deyvisson Pinto Castro: nome social Lohanny Castro, denunciada por homicídio e corrupção de menores; Francisco Delton Lopes Castro: nome social Samira, responde por homicídio; e Letícia Oliveira Santos: pronunciada por participação no crime ao emprestar a arma usada e corrupção de menores. Quatro travestis que cometeram o crime estão presas.