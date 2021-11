Arrancada de carro e agredida por vizinhas

CB Correio Braziliense

Uma mulher de 41 anos foi arrancada do próprio carro e agredida por uma vizinha e as duas filhas na manhã de ontem, no condomínio Paranoá Parque. Câmeras de segurança flagraram o momento em que a vítima é arrastada e recebe diversos socos e puxões de cabelos. A confusão teria começado porque, ao descer as escadas, a mulher fechou a portaria, o que irritou a mãe e as duas filhas, também moradoras do local. O filho da vítima contou que a mulher está machucada e com medo. Ela sofreu golpes no rosto, nos joelhos e no braço.