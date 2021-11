O que abre e o que fecha

CB Correio Braziliense

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Hoje, durante o feriado nacional de 15 de novembro, dia proclamação da República do Brasil, alguns serviços e áreas de lazer do Distrito Federal estarão abertos ao público.

O Jardim Zoológico, a Torre de TV e o Parque da Cidade também estarão abertos. O Eixão do Lazer estará aberto, portanto o fluxo de veículos fica interrompido das 6h às 18h. As operações de reversão na Via Estrutural e na BR-070 serão suspensas. No setor de serviços públicos, haverá alteração de horário de funcionamento.

O transporte público coletivo vai operar do feriado com a tabela horária de domingo. Os 14 restaurantes comunitários do DF estarão fechados hoje. As unidades do Cras, do Creas e do Centro de Convivência só reabrem amanhã.

Segurança e saúde

As delegacias circunscricionais da Polícia Civil (PCDF), além das delegacias de Atendimento à Mulher (Deam) e da Criança e do Adolescente, funcionam em regime de plantão ininterrupto de 24 horas ao longo do fim de semana e do feriado da Proclamação da República. Igualmente é em esquema de 24 horas o atendimento da delegacia eletrônica da PCDF.

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) também vai operar em regime de plantão 24 horas, podendo ser acionado pelo telefone 193.Os batalhões da Polícia Militar (PMDF) vão funcionar normalmente.O sistema de Defesa Civil segue disponível para atender todo o DF, em esquema de plantão hoje.

Hoje, o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF (Iges-DF) informa que as emergências continuam funcionando normalmente, sem interrupção, no Hospital de Base (HB), no Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) e nas unidades de pronto atendimento (UPAs) de Ceilândia I e II, Núcleo Bandeirante, Recanto das Emas, Samambaia, São Sebastião, Sobradinho, Paranoá e Gama. Já os serviços ambulatoriais oferecidos nos hospitais não abrem, retornando amanhã.