Quase 5 mil jovens aptos para votar

CB Correio Braziliense

Até o momento, 4.816 jovens de 16 e 17 anos do Distrito Federal estão aptos a votar nas eleições gerais de 2022. O número corresponde a apenas 10,26% do total de brasilienses que compõem esta parcela da população. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral da capital federal (TRE-DF), esse é o número de pessoas desta faixa etária que se cadastraram no sistema. Apesar de não ser um número expressivo, especialistas apontam para a importância de acolher esses jovens e inseri-los no processo democrático. Eles afirmam que a escola seria o principal meio de iniciar a formação da opinião política de cada um.