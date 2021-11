Zoonoses tem 25 bichinhos

CB Correio Braziliense

(crédito: Sandro Araújo/Agência Saúde-DF)

Ter um pet em casa definitivamente não é para qualquer um. Assim como qualquer ser vivo, os bichos precisam de cuidados para se manterem saudáveis e muito afeto. Se você está pensando em receber um pet em casa, que tal dar um pulo na Zoonoses?

O canil tem 10 cães e 15 gatos à espera de um lar. Via de regra, os animais passaram maus bocados nas mãos de tutores violentos ou foram abandonados. E tudo o que precisam agora, é de um lar de verdade, com gente que realmente se importe com eles.

"Muitas pessoas não querem adotar um cão ou gato adulto por medo do animal não se habituar aos costumes da casa, porém, temos apenas um caso de devolução do animal, e não foi por esse motivo. O animal que recebe carinho e alimentação logo se acostuma aos novos tutores", ressalta o veterinário Frederico Torres.

O candidato a adotar um animal deve acessar o site Amigos da Zoonoses e responder um formulário com algumas perguntas sobre como deseja cuidar e conviver com o cão ou o gato. Esse formulário será analisado pela equipe de voluntários da Zoonoses que entrará em contato com o interessado. Para a retirada do animal, é preciso levar documento de identidade, CPF, uma coleira no caso de adoção de um cãozinho ou caixa apropriada se for um gato.

O responsável pela adoção deverá ser maior de 18 anos e assinar um termo de responsabilidade se comprometendo a cuidar de forma responsável. Para quem deseja adotar um animal, basta comparecer à Diretoria de Vigilância Ambiental (Dival), no Setor de Áreas Isoladas Norte (Sain), lote 4, Estrada do Contorno Bosque, Noroeste. O horário de visitação é das 11h às 16h, de segunda a sexta-feira.