Dia D da vacinação

RM Rafaela Martins

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Durante inauguração da Rota da Fuga, localizada no Setor de Inflamáveis, ontem, o governador Ibaneis Rocha (MDB) afirmou que o GDF não tem data prevista para iniciar a aplicação da dose de reforço contra a covid-19 no público com mais de 18 anos.

Além disso, o governador comentou sobre a expectativa do Dia D, no sábado (20/11). "Esperamos aplicar em torno de 200 mil doses no sábado, para que a gente reduza esse abismo que ainda existe e para poder avançar nas liberações que estão sendo feitas para proteger a população que é o mais importante", declarou Ibaneis.

O governador revelou que está aguardando novas remessas de imunizantes do Ministério da Saúde para que haja redução da faixa etária apta a receber o reforço. "O Ministério da Saúde não fez programação de entrega de doses por enquanto. Para o Dia D, nos preparamos para quem está precisando da segunda dose (D2), ou aqueles que ainda, por algum motivo, não se vacinaram com a primeira dose (D1). Aguardamos novas remessas", ressaltou.

Questionado sobre novas medidas de flexibilização em relação à pandemia do novo coronavírus, Ibaneis Rocha falou que vai passar a estudar mudanças após o Dia D de vacinação.

"Temos que ter segurança para fazer a flexibilização. Por enquanto, tudo o que nós fizemos, somente foi feito com toda segurança e a gente percebe que não tem tido nenhum tipo de aumento no número de casos. Temos dado passos com muita segurança para garantir a saúde da população", acrescentou.

DF registra 12 mortes por covid-19

O Distrito Federal registrou pelo segundo dia seguido 12 mortes por complicações da covid-19. Dessas vítimas, duas eram de Goiás: de Valparaíso e Águas Lindas. Apenas uma morreu em casa, enquanto as demais faleceram em um hospital. Segundo a Secretaria de Saúde (SES), o DF alcançou 10.981 óbitos por complicações da doença.

Com mais 173 novos casos, o total de infectados chegou a mais de 516 mil. Desses, 504,7 mil se recuperaram. A taxa de transmissão da covid-19 segue a mesma dessa terça-feira: 0,7. Ou seja, cada 100 pessoas infectadas podem transmitir o novo coronavírus para outras 70. O número atual está abaixo da média, imposta como 1, determinada pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Quanto maior o número, mais chances da pandemia piorar. Se for menor, a crise sanitária tende a amenizar.

A média móvel de casos ficou em 175,75, 11,2% maior do que há 14 dias. No mesmo período de comparação, o indicador de casos ficou em 10,75, alta em mais de 23%. A Secretaria de Saúde não divulga o Boletim Epidemiológico desde 6 de novembro.