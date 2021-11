Detectores de metais em eventos

CB Correio Braziliense

(crédito: Bruno Sodré/CLDF)

Detectores de metal poderão passar a ser exigidos em eventos ou locais que tenham público superior a 100 pessoas. A proposta, de autoria do deputado distrital Rafael Prudente (MDB), foi aprovada em uma reunião da Comissão de Segurança (CS) da Câmara Legislativa, na última terça-feira (16/11).

O relator do projeto, deputado Roosevelt Vilela (PSB), afirmou que os detectores de metal têm como vantagem, em relação à revista manual, a impessoalidade da abordagem, o que evita constrangimentos. O parlamentar acrescentou que o investimento no equipamento de segurança não pesará no bolso dos promotores e organizadores de eventos.

A comissão aprovou também um projeto de lei que obriga os funcionários de postos de combustíveis do Distrito Federal a informarem às autoridades policiais sobre condutores que demonstram sinais de embriaguez. O PL nº 2165/2021 é de autoria do deputado José Gomes (PTB). Para o relator do projeto, deputado Guarda Jânio (Pros), o combate à imprudência no trânsito, combinada por álcool e direção, deve ser de responsabilidade de toda a sociedade, de modo preventivo e repressivo.