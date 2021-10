Palmeiras vence e vai a terceiro

CB Correio Braziliense

(crédito: Cesar Greco)

O Palmeiras aproveitou bem seu jogo atrasado na Série A do Campeonato Brasileiro. Ontem, em partida isolada da 19ª rodada da competição nacional, o alviverde visitou o Ceará, na Arena Castelão, em Fortaleza. Com gols de Zé Rafael e Deyverson, o time paulista venceu o alvinegro, por 2 x 1. Cléber descontou. O resultado colocou o clube na terceira posição na classificação no torneio.

O Ceará teve alguns momentos de força ofensiva, mas foi ineficaz nos momentos de passar pelo goleiro Weverton. O Palmeiras, que apostou nas jogadas de velocidade, foi premiado em bela falta cobrada por Zé Rafael. Na etapa final, o alviverde teve dois gols de Luiz Adriano e Gabriel Verón anulados por impedimento. O segundo saiu com Deyverson completando cruzamento de Scarpa. No fim, Cléber descontou para os cearenses.

No pós-jogo, Gustavo Scarpa valorizou o triunfo fora de casa. "Importante estar preparado, independente do jogo que temos para jogar. Mas o importante é a vitória, é bom ter uma sequência de vitórias para voltar a confiança. É um campeonato longo, o grupo é experiente e sabe como funciona o Brasileiro. Espero que a gente consiga voltar a trilhar uma sequência de vitórias", disse o meia do Palmeiras.