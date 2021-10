Pedido de prisão para Benzema

AF Agência France-Presse

A Procuradoria francesa pediu, ontem, 10 meses de prisão com possibilidade de suspensão da pena e uma multa de 75.000 euros (US$ 87.000) contra o astro do Real Madrid Karim Benzema, por cumplicidade na tentativa de chantagear Mathieu Valbuena.

O atacante de 33 anos será julgado durante três dias. Contra os outros quatro acusados, processados por tentativa de chantagem com vídeo sexual, a Procuradoria pediu de 18 meses de prisão com suspensão da pena até quatro anos de prisão.

"Benzema não é um bom samaritano que busca ajudar. Ele agiu para permitir que os negociadores alcançassem seu objetivo, e os chantagistas conseguissem o dinheiro", defendeu a procuradora Ségolène Marés, que destacou sua "autoridade e notoriedade".

Em suas alegações, o advogado de Valbuena, Paul-Albert Iweins, denunciou, por sua vez, o "discurso mafioso" do atacante do Real durante sua intervenção neste caso, chegando a compará-lo a um "chefão da máfia".

Segundo ele, seu cliente foi "excluído" da seleção francesa, apesar de ser a vítima.

"Ele foi privado deste troféu por manobras sórdidas e pela traição de um companheiro de equipe", acrescentou Iweins, referindo-se a Benzema.

O jogador do Real Madrid, candidato à Bola de Ouro por sua atuação nos 'Bleus', não compareceu ao julgamento por motivos "profissionais", justificaram seus advogados.