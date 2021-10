Brasil se aproxima da líder

CB Correio Braziliense

A Fifa divulgou ontem o ranking atualizado de seleções após as rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 de outubro, amistosos internacionais e a fase final da Liga das Nações da Uefa. A Bélgica segue na liderança, com o Brasil em segundo, mas agora mais próximo na tabela de classificação. A novidade ficou por conta da volta da França ao Top 3.

Com as vitórias sobre Venezuela e Uruguai e o empate com a Colômbia, a Seleção Brasileira chegou aos 1.820,36 pontos e diminuiu de 20,6 para 11,97 a diferença para a Bélgica, que se mantém na liderança do ranking desde outubro de 2018. Neste mês, os belgas perderam para França e Itália e ficaram com a quarta colocação na Liga das Nações.

Com o título da competição europeia conquistado em cima da Espanha, a França retomou o terceiro lugar, que havia perdido para a Inglaterra na lista de setembro.