Santos faz duelo direto contra o Z-4

CB Correio Braziliense

(crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC)

Sem vencer longe de seus domínios desde 1º de agosto, o Santos aposta no fator casa para seguir lutando pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Hoje, às 17h, na Vila Belmiro, o time alvinegro tem pela frente o América-MG, adversário direto na luta contra o rebaixamento e também na briga por uma vaga na próxima edição da Copa Sul-Americana. O duelo é válido pela 28ª rodada.

Apesar de recuperar a confiança sob o comando de Fábio Carille, o Santos não tem conseguido engrenar e vem colecionando tropeços, os últimos longe da Vila Belmiro. Se fora de casa o Santos não esboça reação, na Vila a situação é diferente. Para hoje, a diretoria vendeu todos os ingressos disponíveis para o embate (8.014), equivalente à 50% da capacidade do estádio, o que deu confiança aos jogadores para um duelo importantíssimo em termos de classificação.

"Agora, vamos ter um pouco a mais de torcida, né!? Se com 30% contra o Grêmio já foi aquela festa, imagina quando estiver com 100%! Agora, vão ser 50%, mas, mesmo assim, a Vila Belmiro é diferente quando tem torcida. O clima é diferente demais e tenho certeza de que eles vão nos apoiar do começo ao fim, como foi diante do Grêmio. E o resultado vai ser positivo se nós tivermos atitude e vontade de buscar a vitória desde o primeiro minuto", disse o goleiro João Paulo.

Com uma lesão na panturrilha, o atacante Léo Baptistão, principal contratação do clube para o segundo semestre, deve perder o restante da temporada. Carille segue sem poder contar com o goleiro John, o volante Jobson, os zagueiros Kaiky e Luiz Felipe, além do atacante Kevin, todos vetados pelo departamento médico.