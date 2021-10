Brasília e Paranoá fazem final

CB Correio Braziliense

Após conquistarem o acesso para a elite do futebol do Distrito Federal em 2022, Brasília e Paranoá encerram a vitoriosa temporada, hoje, com a possibilidade de levantar uma taça. Às 10h, as duas equipes entram no gramado do Estádio Nacional Mané Garrincha para disputar a final única da Segunda Divisão do Campeonato Candango.

As campanhas realizadas até o momento na competição - as duas equipes estão invictas e o Brasília tem 100% de aproveitamento - não terão influência na decisão. Em caso de empate, por exemplo, o título da Segundinha será definido nas penalidades. Com arquibancadas fechadas para o público, o jogo será transmitido no canal da Federação de Futebol do Distrito Federal (FFDF) no YouTube.

O jogo definirá, ainda, o primeiro tricampeão da história da Segundinha do Candangão. Brasília e Paranoá são bicampeões do torneio. Além deles, Brazlândia, Sobradinho, Formosa, Dom Pedro II (atual Real Brasília), Capital e Samambaia também figuram na lista de maiores campeões da divisão de acesso do futebol do Distrito Federal.