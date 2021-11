Mais perto do líder

CB Correio Braziliense

O Palmeiras derrotou o Grêmio, ontem, por 3 x 1, de virada, na Arena dos gaúchos, pela 29ª rodada. Os mandantes saíram na frente com Diego Souza, porém o Verdão buscou o triunfo com dois gols de Raphael Veiga, sendo o primeiro de pênalti, e um de Breno Lopes, reassumindo a segunda posição da tabela.

O primeiro tempo foi bastante movimentado. A primeira grande chance foi do Palmeiras, com Gustavo Scarpa batendo falta na trave, mas o Grêmio abriu o placar logo em seguida, com Diego Souza. Marcos Rocha bobeou e perdeu a bola para Douglas Costa, que fez grande jogada no gol. No final da etapa inicial, Thiago Santos cometeu pênalti em Marcos Rocha, e Raphael Veiga converteu, deixando tudo igual. Logo em seguida, o meia recebeu passe de Scarpa e finalizou cruzado, com precisão, para virar o jogo.

Os times não mantiveram o mesmo ritmo na segunda etapa, com o Palmeiras administrando a vantagem de forma inteligente. O Grêmio chegou a balançar as redes com Elias Manoel no fim, porém o VAR identificou posição irregular do atacante, anulando o gol. Ainda deu tempo de Breno Lopes finalizar forte e fazer o terceiro do Grêmio.

Com o resultado, o Palmeiras chegou aos 52 pontos, na segunda colocação. Na próxima rodada, o time terá pela frente o Santos, no domingo, na Vila Belmiro. Enquanto isso, o Grêmio estacionou nos 26 pontos, na vice-lanterna. A equipe volta a campo no sábado, contra o Internacional, no Beira-Rio.

O jogo

A primeira finalização da partida foi de Jean Pyerre, mas Weverton fez defesa tranquila. Logo na sequência, Gustavo Scarpa bateu falta frontal e acertou a trave esquerda, no canto defendido por Brenno.

Aos 11 minutos, o Grêmio abriu o placar. Marcos Rocha tentou proteger a bola na linha lateral, mas Douglas Costa foi esperto e roubou a bola. O camisa 10 avançou pela esquerda, passou por Gustavo Gómez e rolou para Diego Souza, que chegou empurrando para as redes.

O Verdão respondeu com Scarpa, que tabelou com Raphael Veiga dentro da área, finalizou e parou em defesa de Brenno. Depois, foi a vez de Zé Rafael bater falta, mandando por cima do travessão. O Grêmio buscou contra-ataque pela direita e levou perigo. Alisson cruzou e encontrou Diego Souza dentro da área, que cabeceou e obrigou Weverton a fazer grande defesa.

Aos 41 minutos, Thiago Santos derrubou Marcos Rocha dentro da área com o braço nas costas, e o árbitro assinalou pênalti. Na cobrança, Raphael Veiga bateu no meio do gol, deixando tudo igual. Aos 50, veio a virada. Scarpa recebeu pela meia esquerda e tocou para Veiga, que dominou na entrada da área e bateu cruzado para fazer seu segundo no jogo.

Se o primeiro tempo foi movimentado e com diversas oportunidades, o segundo foi bastante morno. Com a vantagem no placar, o Palmeiras administrou o ritmo, fazendo a bola rodar com inteligência e fechando bem os espaços na defesa.

O primeiro lance de perigo veio em cobrança de falta de Raphael Veiga, que arriscou de longe e obrigou Brenno a fazer boa defesa. Vanderson finalizou forte de fora da área, e Weverton defendeu em dois tempos.

Aos 40 minutos, o Grêmio chegou a balançar as redes com Elias Manoel, porém o gol foi anulado após o VAR identificar posição irregular. Masa deu tempo de Breno Lopes receber de Danilo Barbosa e soltar a bomba para marcar o terceiro do Verdão.