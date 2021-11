Timão pronto para hoje

CB Correio Braziliense

Renato Augusto deve atuar como um atacante, hoje, contra a Chapecoense, na Neo Química Arena, pela 29ª rodada. Em busca de uma melhora no desempenho da equipe, o técnico Sylvinho promoveu alguns testes durante a semana, e parece que o camisa 8 do Timão convenceu jogando mais próximo do gol.

Renato Augusto já havia terminado a partida contra o Internacional, na última rodada, jogando como um falso 9. Com Roger Guedes atuando mais aberto, pela esquerda, o camisa 8 se encarregou de exercer um papel de referência na área.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Renato Augusto desempenhará uma função diferente. Durante o período em que esteve na China, o meio-campista se acostumou a atuar em diferentes posições do meio para frente.

Com a ida de Renato Augusto para o ataque, a vaga no meio-campo deve ser preenchida por Du Queiroz. Sylvinho promoveu testes durante a semana e observou Du ao lado de Cantillo. Gabriel, que começou jogando no Beira-Rio, deve ser sacado novamente.

Cássio, que terá de cumprir suspensão por acúmulo de cartões amarelos, será substituído por Matheus Donelli no gol. João Victor, suspenso na última rodada, volta à zaga, formando dupla com Gil.