São Paulo cola no G6

CB Correio Braziliense

Pela 29ª rodada, o São Paulo fez um bom jogo e venceu um desfalcado Internacional por 1 x 0 ontem, no Morumbi. Os mandantes saíram na frente com Gabriel Sara aos quatro minutos, tiveram outras grandes chances durante o jogo e asseguraram um importante triunfo para se distanciarem da zona de rebaixamento e colarem no G6.

O São Paulo foi dominante no primeiro tempo.Já a segunda etapa foi mais equilibrada, com o time comandado por Rogério Ceni ainda melhor, mas tendo menos facilidade para vencer a defesa. Mesmo assim, os donos da casa tiveram grandes oportunidades de ampliar, que não foram aproveitadas.

Com o resultado, o São Paulo vai dormir na 11ª posição, com 37 pontos, sete a mais que o Juventude, que abre a zona de rebaixamento, e quatro a menos que o próprio Internacional, sexto colocado. O Colorado, no entanto, pode cair para o sétimo lugar caso o Corinthians não perca para a Chapecoense, hoje.

O Inter volta a campo no sábado para enfrentar o Grêmio, às 19 horas, no Beira-Rio. Já o São Paulo visita o Bahia no próximo domingo, às 18h15, na Fonte Nova. Ambos os confrontos são válidos pela 30ª rodada.