Flu perde no ceará

CB Correio Braziliense

O Fluminense voltou a esbarrar no problema de criação e, mesmo com um jogador a mais desde o primeiro tempo, perdeu para o Ceará: 1 x 0, ontem, no Castelão, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Não faltou luta ao Fluminense. A questão foi a dificuldade para superar a marcação do Ceará. O Flu insistiu muito nas bolas levantadas para área. A alta dupla de zaga cearense levou a melhor. Com um jogador a menos, os donos da casa se fecharam bem e seguraram a vitória - já venciam quando Gabriel Dias foi expulso, aos 28 minutos.

O Fluminense amarga segunda derrota seguida seguida - já havia perdido para o Santos - e não consegue entrar no G-6. O clube carioca está na oitava colocação, com 39 pontos. O Ceará, por sua vez, interrompe uma sequência de sete rodadas sem vencer (foram duas derrotas e cinco empates) e ganha fôlego na luta para escapar do rebaixamento: pulou para 36 pontos e para 11º lugar, no momento.