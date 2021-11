Cálculos animadores

CB Correio Braziliense

(crédito: Vitor Silva/Divulgação)

Vice-líder da Série B, o Botafogo está firme e forte na corrida pelo acesso. E cada vez mais perto. Após o fechamento da 32ª rodada, o Fogão tem 94% de chances de subir, segundo o matemático Tristão Garcia, do site Infobola.

Com mais seis jogos pela frente, o Botafogo viu mais uma rodada favorável. É que a maioria dos rivais na briga pelo acesso tropeçou. Ao empatar com o Goiás, então, o clube carioca conseguiu manter a "gordurinha", com a vantagem que mais uma rodada se foi. O empate do líder Coritiba com o CRB, quinto colocado, foi bom para o Botafogo. Além disso, o Avaí, terceiro colocado, perdeu na sexta-feira. O Vasco e o Náutico também foram derrotados na rodada.

Apenas Guarani e CSA conquistaram três pontos na 32ª rodada. Entretanto, a vantagem do Botafogo para estes dois rivais é segura: sete e oito pontos, respectivamente. Assim, o cenário carioca é positivo.

Com o acesso cada vez mais perto, o Botafogo pode dar um passo decisivo na próxima rodada. O Fogão recebe o Confiança, nesta quarta-feira, às 19h, no Nilton Santos.

O Botafogo tem 56 pontos, dois a menos do que o líder Coritiba. Já a vantagem para o quinto colocado é de cinco pontos.